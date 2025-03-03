الكرملين: لا يوجد خطة سلام بشأن أوكرانيا خلال المحادثات مع واشنطن

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: "هناك بعض المخططات الأولى لخطط السلام المحتملة، على الرغم من أن الحديث عن خطة سلام منسقة ومؤسساتية على جدول الأعمال للمفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية حتى الآن، من الواضح أن جهود واشنطن واستعداد موسكو فقط لن تكون كافية".
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