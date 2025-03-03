الكرملين: لا يوجد خطة سلام بشأن أوكرانيا خلال المحادثات مع واشنطن

الوكيل الإخباري- أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الاثنين، أنه لا يوجد على جدول الأعمال للمفاوضات بين روسيا الولايات المتحدة الأميركية أي خطة سلام منسقة بشأن حل النزاع العسكري مع أوكرانيا دبلوماسيا في الوقت الحالي.

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