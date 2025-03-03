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الكرملين: لا يوجد خطة سلام بشأن أوكرانيا خلال المحادثات مع واشنطن

الكرملين: لا يوجد خطة سلام بشأن أوكرانيا خلال المحادثات مع واشنطن
تعبيرية
الإثنين، 03-03-2025 11:36 م

الوكيل الإخباري-   أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الاثنين، أنه لا يوجد على جدول الأعمال للمفاوضات بين روسيا الولايات المتحدة الأميركية أي خطة سلام منسقة بشأن حل النزاع العسكري مع أوكرانيا دبلوماسيا في الوقت الحالي.

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وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: "هناك بعض المخططات الأولى لخطط السلام المحتملة، على الرغم من أن الحديث عن خطة سلام منسقة ومؤسساتية على جدول الأعمال للمفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية حتى الآن، من الواضح أن جهود واشنطن واستعداد موسكو فقط لن تكون كافية".

 
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