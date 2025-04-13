الكرملين: لقاء بوتين وترامب سيعقد عاجلا أم آجلا والتحضير له مستمر

وقال بيسكوف في تصريح صحفي: "اللقاء سيعقد، وأعرب الرئيسان عن إرادتهما السياسية لعقد هذا الاجتماع وعبرا عن ذلك في تصريحاتهما العلنية. اللقاء سيعقد في الوقت المناسب، ويحتاج إلى تحضير مسبق".
وأضاف تعليقا على المباحثات التي عقدت مؤخرا بين الرئيس بوتين والمبعوث الأمريكي الخاص ستيفن ويتكوف: "لا شك في أن هذه المباحثات ستشكل خطوة إضافية نحو اللقاء بين بوتين وترامب".
ولفت بيسكوف إلى أن العلاقات الروسية الأمريكية تعاني من تراكم العديد من المشكلات، مما لا يحملنا على التعويل على نتائج سريعة للاتصالات بين البلدين.
وأضاف بيسكوف أن روسيا والولايات المتحدة تعملان حاليا على "إنعاش" علاقاتهما الثنائية، وأن التقدم في هذا المسار "يسير بشكل جيد جدا".
وأجرى الرئيسان بوتين وترامب في 18 مارس الماضي مكالمة وصفت بـ"التاريخية" استمرت ساعتين ونصفا، وكرّساها لوضع النقاط على الحروف في سبل تطبيع العمل الدبلوماسي بين البلدين، وإنهاء أزمة أوكرانيا.
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