الكرملين: محادثات روسية فرنسية بشأن التسوية مع أوكرانيا

الكرملين يعلن توقف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
الإثنين، 16-03-2026 12:01 ص

الوكيل الإخباري-   أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن ممثلا فرنسيا زار روسيا في إطار الحوار حول التسوية في أوكرانيا، مبينة أنه تم إجراء مفاوضات للوصول إلى وقف إطلاق نار في أوكرانيا.

اضافة اعلان


وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي:" جرت محادثات روسية فرنسية في موسكو حول وقف إطلاق النار مع أوكرانيا، وذلك لدى وصول ممثل حكومي فرنسي، بالرغم من عدم الوصول إلى أي نتائج تذكر إلا أن روسيا تؤكد التزامها بالوصول إلى تسوية سلمية للنزاع مع أوكرانيا".

 
 


أخبار محلية مكاتب استقدام العاملين في المنازل: لا رحلات تسفير عاملات حاليا في ظل الأوضاع بالمنطقة

أخبار محلية الأمن يحدد هوية سائق حافلة نقل طلاب صغيرة اعتدى جسديا على طفلة

أخبار محلية الأمن العام: تعاملنا مع 356 بلاغاً لحادث سقوط شظايا

أخبار محلية نشاط تجاري متزايد في أسواق العقبة

أخبار محلية عاجل ولي العهد يفتتح مشروع إعادة تأهيل وتطوير مركز صحي جرش الشامل

عربي ودولي البيت الأبيض: على الناتو التدخل والمساهمة في إعادة فتح مضيق هرمز

فلسطين الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى المبارك لليوم الـ17 على التوالي

أخبار محلية "أوقاف جرش" تختتم المجالس العلمية الهاشمية



 






