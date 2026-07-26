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الكرملين: من السابق لأوانه التعليق على تقارير وقف الغارات الجوية مع أوكرانيا

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الأحد، إن روسيا ترى أنه من السابق لأوانه التعليق على تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة وأوكرانيا تناقشان إمكانية وقف الغارات الجوية في إطار الجهود الرامية إلى إن
ارشيفية
 
الأحد، 26-07-2026 06:24 م
الوكيل الإخباري-   قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الأحد، إن روسيا ترى أنه من السابق لأوانه التعليق على تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة وأوكرانيا تناقشان إمكانية وقف الغارات الجوية في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.اضافة اعلان


وقال مصدر أوكراني إن مسؤولين أوكرانيين وأميركيين ناقشوا اقتراحا لوقف الغارات الجوية المتبادلة لتقديمه إلى روسيا في إطار مسعى جديد لإحياء محادثات السلام الهادفة إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا التي بدأت في 2022.

وأضاف المصدر أن أوكرانيا قدمت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الماضي مقترحات لوقف إطلاق النار، لكنها قوبلت بالرفض. ومع ذلك، يعتقد بعض المسؤولين أن الضغط على الاقتصاد الروسي جراء الهجمات الأوكرانية المستمرة بالطائرات المسيرة والصواريخ قد يؤدي إلى إبداء بوتين مرونة في موقفه.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن بيسكوف قوله "لا نعرف مدى مصداقية هذه التقارير أو مصدرها. إنها مجرد تقارير صحفية، لا أكثر. ولذلك، فإن من السابق لأوانه التعليق عليها في هذه المرحلة".

وأضاف أن رد روسيا على أي مبادرة سلام جديدة سيعتمد على مدى توافقها مع مصالح موسكو.

وأردف بيسكوف قائلا "سمعنا تصريحات تفيد بأن بعض الصيغ الجديدة قد تكون ممكنة. وما زلنا بحاجة إلى معرفة المزيد عنها".

وتابع "ومع مرور الوقت، من المحتمل أن تُطرح بعض الصيغ أو المقترحات. وما سيحدث بعد ذلك سيعتمد على مدى توافقها مع مصالحنا".

وأكد بيسكوف مجددا أن موسكو تحافظ على قنوات الحوار مع المفاوضين الأميركيين.

وعبر مسؤولون روس عن أملهم في أن يزور المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر موسكو عندما تسمح جداول أعمالهما بذلك، وأن يستمر الحوار مع واشنطن.
 
 


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