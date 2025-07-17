الكرملين: موسكو ستبحث مع كييف مذكرة وقف إطلاق النار

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي: "إن الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا، ستتضمن مناقشة مشاريع مذكرات وقف إطلاق النار تبادلها الطرفان خلال الجولة السابقة، لا يزال يتعين إتمام عملية التبادل، ويجري حاليًا تنسيق التفاصيل النهائية، هذا تنفيذ للاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الجولة الثانية، وبعدها ينبغي اتخاذ قرارات".
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