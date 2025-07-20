الكرملين: موسكو مستعدة للتحرك سريعا لعقد اتفاق سلام مع كييف

وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي:"أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مرارا عن رغبته في تحويل عملية التسوية الأوكرانية إلى مسار سلمي في أقرب وقت ممكن، إنها عملية طويلة وتتطلب جهدًا، وهي ليست بسيطة وعلى الأرجح، يتزايد فهم هذا الأمر في واشنطن".
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