الكرملين: موسكو ملتزمة بتنفيذ اتفاقيات إسطنبول مع كييف

الوكيل الإخباري- أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن روسيا ملتزمة بالاتفاقيات التي جرى التوصل إليها خلال مفاوضات مدينة إسطنبول، وتعتزم المشاركة في الجولات المقبلة من الحوار المباشر مع الجانب الأوكراني.

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