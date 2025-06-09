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الكرملين: موسكو ملتزمة بتنفيذ اتفاقيات إسطنبول مع كييف

مبنى الكرملين
الكرملين
 
الإثنين، 09-06-2025 04:03 م

الوكيل الإخباري-   أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن روسيا ملتزمة بالاتفاقيات التي جرى التوصل إليها خلال مفاوضات مدينة إسطنبول، وتعتزم المشاركة في الجولات المقبلة من الحوار المباشر مع الجانب الأوكراني.

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وقال خلال مؤتمر صحفي:"إن تبريرات كييف لرفض تبادل الأسرى وجثامين القتلى يصعب اعتبارها مقنعة، هناك ضرورة من أجل التحقق مما إذا كانت أوكرانيا ترفض فعلياً تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بجثث العسكريين القتلى".

 
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