الكرملين: موسكو ملتزمة بتنفيذ اتفاقيات إسطنبول مع كييف

وقال خلال مؤتمر صحفي:"إن تبريرات كييف لرفض تبادل الأسرى وجثامين القتلى يصعب اعتبارها مقنعة، هناك ضرورة من أجل التحقق مما إذا كانت أوكرانيا ترفض فعلياً تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بجثث العسكريين القتلى".
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