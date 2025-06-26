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الكرملين: موسكو مهتمة باستمرار جهود واشنطن لإحلال السلام مع كييف

أرشيفية لمبنى الكرملين
الكرملين
 
الخميس، 26-06-2025 07:05 م

الوكيل الإخباري-    أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا مهتمة باستمرار الجهود الأميركية لتسهيل المفاوضات وإحلال السلام مع أوكرانيا.

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وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترمب لم يناقشا العلاقات بين روسيا وحلف الناتو في محادثاتهما الهاتفية الأخيرة، مؤكدًا أهمية إتمام عملية تبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني.

 
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