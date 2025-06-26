الكرملين: موسكو مهتمة باستمرار جهود واشنطن لإحلال السلام مع كييف

وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترمب لم يناقشا العلاقات بين روسيا وحلف الناتو في محادثاتهما الهاتفية الأخيرة، مؤكدًا أهمية إتمام عملية تبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني.
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