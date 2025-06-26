الكرملين: موسكو مهتمة باستمرار جهود واشنطن لإحلال السلام مع كييف

الوكيل الإخباري- أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا مهتمة باستمرار الجهود الأميركية لتسهيل المفاوضات وإحلال السلام مع أوكرانيا.

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