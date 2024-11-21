 
الخميس 2024-11-21 01:39 م
 

الكرملين: نبذل "جهودا قصوى" لتجنب صراع نووي

سلاح نووي روسي
سلاح نووي روسي
الخميس، 21-11-2024 01:35 م
الوكيل الإخباري-قال الكرملين، الخميس، إنه يبذل "جهودا قصوى" لتجنب صراع نووي عقب تهديدات موسكو النووية بعدما سمحت واشنطن لكييف باستخدام صواريخها بعيدة المدى ضد أهداف روسية.اضافة اعلان


وأوضح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "أكّدنا في سياق عقيدتنا النووية أن روسيا تتّخذ موقفا مسؤولا لبذل جهود قصوى لعدم السماح بنشوب صراع مماثل".

ومع مرور ألف يوم على بدء الهجوم في أوكرانيا، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء مرسوما يوسّع إمكانيات استخدام ترسانة بلاده من الأسلحة النووية وذلك ردا على سماح واشنطن لكييف باستخدام صواريخ أمريكية بعيدة المدى لضرب أهداف داخل روسيا.

وكان الرئيس الروسي حذر في نهاية سبتمبر من أن أي هجوم تنفذه دولة غير نووية، مثل أوكرانيا، لكن مدعومة من قوة تمتلك أسلحة نووية مثل الولايات المتحدة يمكن أن يعتبر "عدوانا مشتركا"، مما قد يستدعي استخدام أسلحة نووية.

واستنكر الغرب على نطاق واسع تعديل روسيا لعقيدتها النووية.

سكاي نيوز
 
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