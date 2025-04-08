الثلاثاء 2025-04-08 08:41 م
 

الكرملين: ندعم المحادثات بين أميركا وإيران بشأن البرنامج النووي

علم روسيا
علم روسيا
 
الثلاثاء، 08-04-2025 07:08 م
الوكيل الإخباري-   قال الكرملين الثلاثاء إن روسيا تدعم المحادثات المباشرة وغير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي، وأنها قد تسهم في تهدئة التوتر بين الجانبين.اضافة اعلان


وجاءت تعليقات الكرملين بينما أقر مجلس النواب الروسي اليوم معاهدة شراكة استراتيجية مدتها 20 عاما بين روسيا وإيران.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف دعم موسكو للتسوية الدبلوماسية والسياسية للأزمة بين واشنطن وطهران بسبب البرنامج النووي الإيراني.

وقال بيسكوف "نعلم أن هناك اتصالات، مباشرة وغير مباشرة، من المزمع عقدها في عُمان. وبالطبع، لا يسعنا إلا الترحيب بذلك، لأنه قد يُسهم في تهدئة التوتر المرتبط بإيران".
 
gnews

أحدث الأخبار

الفنانة الأردنية الشابة رناد ثلجي

أخبار محلية الرواشدة ينعى الفنانة الشابة ريناد ثلجي

مجلس محافظة إربد يسلم مستندات مالية لمشاريع في بلدية الوسطية

أخبار محلية مجلس محافظة إربد يسلم مستندات مالية لمشاريع في بلدية الوسطية

الذهب

اقتصاد محلي انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن اليوم

وزير التربية والتعليم عزمي محافظة

أخبار محلية وزير التربية يستعرض مع وفد من بلدية ميونخ الألمانية خطة تطوير التعليم المهني

رئيس الشاباك

عربي ودولي المحكمة العليا الإسرائيلية ترجئ قرارها بشأن إقالة رئيس الشاباك

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو: الخيار العسكري مطروح إذا لم تنجح المفاوضات مع إيران

الرئيس الفرنسي والرئيس المصري

فلسطين ماكرون يدين بشدة استهداف الطواقم الإنسانية والإغاثية في غزة

جامعة عجلون الوطنية

أخبار محلية جلسة توعوية في عجلون عن أمن المعلومات في العصر الرقمي



 
 





الأكثر مشاهدة