الكرملين: ندعم المحادثات بين أميركا وإيران بشأن البرنامج النووي

وجاءت تعليقات الكرملين بينما أقر مجلس النواب الروسي اليوم معاهدة شراكة استراتيجية مدتها 20 عاما بين روسيا وإيران.
وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف دعم موسكو للتسوية الدبلوماسية والسياسية للأزمة بين واشنطن وطهران بسبب البرنامج النووي الإيراني.
وقال بيسكوف "نعلم أن هناك اتصالات، مباشرة وغير مباشرة، من المزمع عقدها في عُمان. وبالطبع، لا يسعنا إلا الترحيب بذلك، لأنه قد يُسهم في تهدئة التوتر المرتبط بإيران".
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