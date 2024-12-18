الكرملين: نرى تدخلا سافرا في شؤون جورجيا من قبل الاتحاد الأوروبي

الوكيل الإخباري- اتهم المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف سلطات الاتحاد الأوروبي بـ "التدخل السافر" في شؤون جورجيا على خلفية الانتخابات البرلمانية في هذا البلد.

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وقال بيسكوف في حديث لقناة "روسيا 24"، يوم الأربعاء: "نتابع بدهشة تدخلا سافرا في الشؤون الجورجية من جانب الأوروبيين والمحاولات لممارسة ضغط فظ على السلطات الجورجية"، مضيفا أن "هذا يتخطي كل الحدود".