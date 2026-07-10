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الكرملين يبحث السماح لتركيا ببيع منظومة روسية للدفاع الجوي إلى بلد ثالث

مبنى الكرملين في موسكو.
الكرملين
 
الجمعة، 10-07-2026 04:20 م

الوكيل الإخباري-   أعلن الكرملين الجمعة أن ثمة تواصلا بين روسيا وتركيا في شأن إمكان أن تقوم أنقرة ببيع منظومة روسية للدفاع الجوي إلى بلد ثالث، الأمر الذي يتطلب موافقة موسكو.

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وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ردا على سؤال لوكالة فرانس برس "أجرينا اتصالات مع الجانب التركي في هذا الصدد وسنواصل اتصالاتنا مع الجانب التركي".
واضاف "يمكنني ان أقول امرا واحدا: إنه موضوع حساس للغاية".

 
 


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