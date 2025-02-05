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الكرملين يعلق على أنباء حول نشر قوات الناتو في غرينلاند

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أرشيفية
الأربعاء، 05-02-2025 03:20 م

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الكرملين لم يسمع عن تصريحات بشأن نشر قوات الناتو في غرينلاند.

وفي وقت سابق، ذكرت مجلة شبيغل الألمانية أن الحكومة الألمانية مستعدة للنظر في فكرة نشر قوات الناتو في غرينلاند وسط اهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأطماعه بالجزيرة.

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال لوكالة "نوفوستي" حول المنشورات المتعلقة بالمناقشة المزعومة في أوروبا لفكرة نشر قوات الناتو في غرينلاند: "لكي نكون صادقين، لم نر أو نسمع أي بيانات حول هذا الموضوع، لذلك ليس لدينا أي رأي حول المنشورات نفسها ولم نسمع أي بيانات جديدة".

وكان رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي، قد صرح في وقت سابق إنه من المنطقي نشر قوات من دول الاتحاد في جزيرة غرينلاند وذلك في أعقاب الإعلان عن اهتمام الرئيس الأمريكي بشراء الجزيرة التابعة للدنمارك أو السيطرة عليها بالقوة.

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RT

 
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