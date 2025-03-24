الكرملين يعلق على هدية بوتين لترامب

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الكرملين لا يكشف تفاصيل عن الهدايا الشخصية التي قدمها ويقدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للآخرين.



بهذا الشكل رد ممثل الكرملين، على طلب مراسل وكالة تاس، التعليق على أنباء أفادت بأنه تم إهداء الرئيس دونالد ترامب لوحة تحمل صورته من رسم فنان روسي.



وأضاف بيسكوف: "الشيء الوحيد الذي أستطيع أن أقوله لكم هو أن هذه كانت هدية شخصية تماما قدمها الرئيس بوتين لنظيره الأمريكي".

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وتابع بيسكوف القول: "بما أن الهدية شخصية، فلا نرغب في الإدلاء بأي معلومات إضافية. إلا إذا رأى الرئيس نفسه مناسبا للحديث عنها يوما ما".



في وقت سابق، قال ستيفن ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، إنه توجد "كانت توجد علاقة رائعة بين الرئيسين ترامب وبوتين خلال الولاية الأولى لترامب.

أعتقد أن بوتين يدرك جيدا أنه من الصعب على ترامب زيارة روسيا في الوقت الراهن، وأعتقد أنهما سيلتقيان في الأشهر القليلة المقبلة. كان لطيفا جدا من جانب بوتين استقبالي يوم 13 مارس، وأود الاعتراف بذلك".



وأشار ويتكوف إلى أن الرئيسين تبادلا الإشارات حول استعدادهما للحوار. وذكر المبعوث الأمريكي أنه نقل إلى رئيس بلاده لوحة تحمل صورته كهدية من نظيره الروسي.



ووفقا له، "طلب الرئيس بوتين من فنان روسي بارز رسم صورة جميلة للرئيس ترامب، وسلمها لي، وطلب مني أن آخذها إلى منزل الرئيس ترامب. أحضرتها وسلمتها له، وبالفعل لقد تأثر الرئيس ترامب فعلا لذلك".

RT