الكرملين يعلق على هدية بوتين لترامب

بهذا الشكل رد ممثل الكرملين، على طلب مراسل وكالة تاس، التعليق على أنباء أفادت بأنه تم إهداء الرئيس دونالد ترامب لوحة تحمل صورته من رسم فنان روسي.
وأضاف بيسكوف: "الشيء الوحيد الذي أستطيع أن أقوله لكم هو أن هذه كانت هدية شخصية تماما قدمها الرئيس بوتين لنظيره الأمريكي".
وتابع بيسكوف القول: "بما أن الهدية شخصية، فلا نرغب في الإدلاء بأي معلومات إضافية. إلا إذا رأى الرئيس نفسه مناسبا للحديث عنها يوما ما".
في وقت سابق، قال ستيفن ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، إنه توجد "كانت توجد علاقة رائعة بين الرئيسين ترامب وبوتين خلال الولاية الأولى لترامب.
وأشار ويتكوف إلى أن الرئيسين تبادلا الإشارات حول استعدادهما للحوار. وذكر المبعوث الأمريكي أنه نقل إلى رئيس بلاده لوحة تحمل صورته كهدية من نظيره الروسي.
ووفقا له، "طلب الرئيس بوتين من فنان روسي بارز رسم صورة جميلة للرئيس ترامب، وسلمها لي، وطلب مني أن آخذها إلى منزل الرئيس ترامب. أحضرتها وسلمتها له، وبالفعل لقد تأثر الرئيس ترامب فعلا لذلك".
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