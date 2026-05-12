الكرملين يعلن استئناف الهجمات على أوكرانيا بعد انتهاء هدنة الأيام الثلاثة

الوكيل الإخباري- أعلن الكرملين، الثلاثاء، أنّ القوات الروسية استأنفت هجومها في أوكرانيا، بعدما انتهت خلال الليل هدنة استمرت ثلاثة أيام وتم التوصل إليها بوساطة أميركية.





وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنّ "الهدنة الإنسانية انتهت. العملية العسكرية الخاصة مستمرّة"، في إشارة إلى التسمية التي تطلقها موسكو على غزوها لأوكرانيا المستمر منذ أكثر من أربع سنوات.



واعتبر الكرملين أنّ من السابق لأوانه الحديث عن "تفاصيل" إنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك بعدما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنّ الحرب "تقترب من نهايتها".



وقال بيسكوف إنّ "العمل المتراكم في عملية السلام يسمح لنا بالقول إنّ النهاية تقترب. ولكن في هذا السياق، ليس من الممكن في الوقت الحالي الحديث عن أي تفاصيل محددة".







