الجمعة 2026-02-13 05:15 م

الكرملين يعلن عن مباحثات بشأن أوكرانيا في جنيف في 17 و18 شباط

الجمعة، 13-02-2026 02:40 م
الوكيل الإخباري-   تعقد الجولة المقبلة من المفاوضات بين موسكو وكييف وواشنطن لمحاولة التوصل الى تسوية للحرب في أوكرانيا، في جنيف في 17 شباط/فبراير و18 منه، بحسب ما أفاد الكرملين الجمعة.اضافة اعلان


ونقلت وكالة ريا نوفوستي الرسمية عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قوله "الجولة المقبلة من المفاوضات... ستعقد في 17 و18 شباط/فبراير في جنيف، وستكون كذلك بصيغة ثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا".
 
 


