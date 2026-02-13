الكرملين يعلن عن مباحثات بشأن أوكرانيا في جنيف في 17 و18 شباط

ونقلت وكالة ريا نوفوستي الرسمية عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قوله "الجولة المقبلة من المفاوضات... ستعقد في 17 و18 شباط/فبراير في جنيف، وستكون كذلك بصيغة ثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا".
