الكرملين يعلن عن مباحثات بشأن أوكرانيا في جنيف في 17 و18 شباط

الوكيل الإخباري- تعقد الجولة المقبلة من المفاوضات بين موسكو وكييف وواشنطن لمحاولة التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا، في جنيف في 17 شباط/فبراير و18 منه، بحسب ما أفاد الكرملين الجمعة.

