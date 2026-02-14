السبت 2026-02-14 01:41 ص

الكرملين يعلن عن مباحثات بشأن أوكرانيا في جنيف في 17 و18 شباط

الكرملين: نتوقع من ترامب بذل جهود لتسوية سلمية في أوكرانيا
الوكيل الإخباري-   تعقد الجولة المقبلة من المفاوضات بين موسكو وكييف وواشنطن لمحاولة التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا، في جنيف في 17 شباط/فبراير و18 منه، بحسب ما أفاد الكرملين الجمعة.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي الرسمية عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قوله "الجولة المقبلة من المفاوضات... ستعقد في 17 و18 شباط/فبراير في جنيف، وستكون كذلك بصيغة ثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا".

 
 


