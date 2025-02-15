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الكرملين يفند حديث فانس حول إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف
السبت، 15-02-2025 08:01 م

الوكيل الإخباري-   صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأنه أحيط علما بتصريح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، عن تحريف حديثه حول إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا

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وأجاب بيسكوف في رده على سؤال ذي صلة بالموضوع: "نعم لقد أحِطنا علما بذلك".

في وقت سابق، كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن فانس قال في حديث صحفي، إن خيار إرسال الجيش الأمريكي إلى أوكرانيا "لا يزال قيد الدراسة" من قبل واشنطن في حال رفض موسكو حل النزاع "بطيبة خاطر". وكما هو مذكور في المقال، فإن فأنس أكد أن الولايات المتحدة يمكن أن تستخدم نفوذها الاقتصادي والعسكري ضد روسيا.

وفي تعليقه على مقال "وول ستريت جورنال"، وصف بيسكوف، تهديدات فانس بشأن إرسال الجيش الأمريكي إلى أوكرانيا والعقوبات المناهضة لروسيا، بأنها معطيات جديدة في الموقف الأمريكي ينبغي توضيحها خلال الاتصالات القادمة.

 
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