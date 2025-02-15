الكرملين يفند حديث فانس حول إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا

الوكيل الإخباري- صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأنه أحيط علما بتصريح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، عن تحريف حديثه حول إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا

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