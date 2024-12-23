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الكرملين يكشف حقيقة طلاق اسماء الاسد

الرئيس السوري السابق بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد
بشار واسماء الاسد
الإثنين، 23-12-2024 02:26 م

الوكيل الإخباري-   نفى الكرملين الاثنين صحة تقارير نشرتها وسائل إعلام تركية تشير إلى أن أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد والمولودة في بريطانيا، تطلب الطلاق ومغادرة روسيا.

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كما نفى دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين التقارير الإعلامية التركية التي أشارت إلى وضع قيود على تحركات الأسد وتجميد أصوله العقارية.


وردا على سؤال عما إذا كانت هذه التقارير صحيحة، قال بيسكوف “لا، إنها لا تتوافق مع الواقع”.
وذكرت وسائل إعلام تركية وعربية الأحد أن أسماء الأسد تقدمت بطلب للطلاق في روسيا، حيث حصلت عائلة الأسد على اللجوء هذا الشهر بعد سيطرة المعارضة على دمشق.

 
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