الخميس 2025-12-25 07:56 ص

الكرملين يكشف ما إذا كان الرئيس بوتين سيلقي رسالة أمام الجمعية الفيدرالية هذا العام

الكرملين
الكرملين
الخميس، 25-12-2025 07:14 ص

الوكيل الإخباري-   قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يلقي خطابا أمام الجمعية الفيدرالية في عام 2025.

اضافة اعلان

 

وأضاف المتحدث باسم الكرملين، في حديث لصحيفة "فيدوموستي": لا، في هذا العام لن يوجه رئيس الدولة رسالة إلى الجمعية الفيدرالية".

 

في 29 فبراير من العام الماضي، وجه الرئيس الروسي رسالته السنوية إلى الجمعية الفيدرالية الروسية وتطرق فيها إلى قضايا اجتماعية واقتصادية داخلية، وموقف روسيا من ملفات دولية ساخنة.

ووفقا للدستور الروسي، فإن رئيس البلاد يخاطب الجمعية الفدرالية بغرفتيها مجلس الدوما ومجلس الاتحاد الروسي بكلمة سنوية حول الوضع في البلاد، وحول المسارات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية للدولة. وفي مثل هذه الخطب، يحدد الرئيس تقييمه للوضع في البلاد، ويحدد مهام المستقبل القريب.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

جريمة غامضة عثر على ضحاياها في أماكن متفرقة من ليختنشتاين

عربي ودولي جريمة غامضة عثر على ضحاياها في أماكن متفرقة من ليختنشتاين

الاحتلال يواصل عمليات الهدم والاقتحام في الضفة والقدس

فلسطين الاحتلال يواصل عمليات الهدم والاقتحام في الضفة والقدس

الكرملين

عربي ودولي الكرملين يكشف ما إذا كان الرئيس بوتين سيلقي رسالة أمام الجمعية الفيدرالية هذا العام

الوكيل الإخباري- تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (2–3) درجات مئوية. ويكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس

الولايات المتحدة تهنئ عصفورة بالفوز في الانتخابات الرئاسية في هندوراس

عربي ودولي الولايات المتحدة تهنئ عصفورة بالفوز في الانتخابات الرئاسية في هندوراس

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: الولايات المتحدة تحتاج إلى المزيد من الأشخاص ذوي الذكاء العالي

فصل الكهرباء من الـ8 صباحا والى 5 مساء عن مناطق في المملكة -أسماء

أخبار محلية فصل الكهرباء من الـ8 صباحا والى 5 مساء عن مناطق في المملكة -أسماء

البقاء لله

الوفيات وفيات الخميس 25-12-2025



 






الأكثر مشاهدة