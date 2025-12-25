الكرملين يكشف ما إذا كان الرئيس بوتين سيلقي رسالة أمام الجمعية الفيدرالية هذا العام

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يلقي خطابا أمام الجمعية الفيدرالية في عام 2025.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين، في حديث لصحيفة "فيدوموستي": لا، في هذا العام لن يوجه رئيس الدولة رسالة إلى الجمعية الفيدرالية".