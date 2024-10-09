الكرملين ينفي تلقي بوتين أي اتصالات من ترامب

ونقلت الوكالة عن صحيفة "آر. بي. سي" الروسية اليومية، قولها، إن الكرملين نفى اليوم الأربعاء ما جاء في تقارير للصحفي الأمريكي بوب وودوارد ذكر فيها أن الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الرئاسة الحالي عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب تحدث هاتفيا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعدة مرات تصل إلى سبع منذ أن انتهت ولايته الرئاسية السابقة.
وقالت الصحيفة اليوم الأربعاء إن الكتاب لا يصف ما ناقشه الرجلان.
ولدى سؤال الصحيفة للمتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عما إذا كان ترامب قد تحدث هاتفيا لبوتين قال "لا.. هذا ليس صحيحا".
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن حملة ترامب انتقدت كتاب وودوارد، ووصفت محتواه بأنه "مفبرك".
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