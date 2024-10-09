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الكرملين ينفي تلقي بوتين أي اتصالات من ترامب

بوتين
بوتين
الأربعاء، 09-10-2024 11:11 ص

الوكيل الإخباري-   نفى الكرملين، اليوم الأربعاء، ما تردد عن وجود اتصالات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وذلك بعد تقارير أحصت تواصل الرجلين سبع مرات منذ انتهاء ولاية ترامب، وفق وكالة "رويترز".

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ونقلت الوكالة عن صحيفة "آر. بي. سي" الروسية اليومية، قولها، إن الكرملين نفى اليوم الأربعاء ما جاء في تقارير للصحفي الأمريكي بوب وودوارد ذكر فيها أن الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الرئاسة الحالي عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب تحدث هاتفيا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعدة مرات تصل إلى سبع منذ أن انتهت ولايته الرئاسية السابقة.

 

ووفقا لملخص كتابه "الحرب" نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، قال وودوارد إن ترامب أمر مساعده بالخروج من مكتبه في مقر إقامته في فلوريدا في مار إيه لاجو في أوائل عام 2024 حتى يتمكن من إجراء مكالمة هاتفية خاصة مع بوتين.


وقالت الصحيفة اليوم الأربعاء إن الكتاب لا يصف ما ناقشه الرجلان.


ولدى سؤال الصحيفة للمتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عما إذا كان ترامب قد تحدث هاتفيا لبوتين قال "لا.. هذا ليس صحيحا".


وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن حملة ترامب انتقدت كتاب وودوارد، ووصفت محتواه بأنه "مفبرك".

 
gnews

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