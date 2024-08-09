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الكشف عن تفاصيل جديدة حول المشتبه بمحاولته اغتيال ترامب

ترامب
ترامب




 

الجمعة، 09-08-2024 05:23 م
الوكيل الإخباري-   ذكرت قناة ABC التلفزيونية الأمريكية أن المشتبه به في محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب، ارتاد ميدان الرماية عشرات المرات للتدرب.

وذكرت القناة نقلا عن معلومات حصل عليها السيناتور تشاك غراسلي أن "المشتبه بمحاولته اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب زار ميدان الرماية خلال العام الذي سبق الهجوم، بما في ذلك في أيام العطلات".

يشار إلى أن المشتبه به توماس ماثيو كروكس، انضم إلى نادي "كليرتون" الرياضي في ولاية بنسلفانيا في 10 أغسطس 2023 وزاره 43 مرة منذ ذلك الحين .
gnews

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