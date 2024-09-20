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الكشف عن حصيلة أولية لضحايا الاحداث في بيروت

منظر يظهر الضاحية الجنوبية لبيروت وجزءا من مطار بيروت
بيروت
الجمعة، 20-09-2024 05:48 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة 17 آخرين، جراء الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

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وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، أن هذا العدد هو حصيلة أولية لضحايا الغارة الإسرائيلية.

 
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