الكشف عن حصيلة أولية لضحايا الاحداث في بيروت

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة 17 آخرين، جراء الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

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