الكشف عن شبكة أنفاق معقدة لـ"قسد" بريف الرقة في سوريا
الإثنين، 19-01-2026
09:26 ص
الوكيل الإخباري-
وثقت عدسات الكاميرا شبكة معقدة من الأنفاق حفرتها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في مدينة الطبقة بريف الرقة شمال شرقي سوريا.
انتشرت عبر وسائل الإعلام السورية الرسمية ومنصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر اكتشاف شبكة معقدة ومتداخلة من الأنفاق المجهزة بأحدث التجهيزات، وأظهرت اللقطات أن هذه الأنفاق مجهّزة ببنية تحتية حديثة، وتضم أقساماً مخصصة للإقامة كأنها منشآت سكنية عادية، لكنها مبنية بالكامل تحت الأرض.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع السورية مساء أمس وقفاً شاملاً لإطلاق النار على جميع الجبهات ونقاط التماس بين الجيش السوري و"قسد" في شرق سوريا.