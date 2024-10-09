 
الأربعاء 2024-10-09 05:04 م
 

الكشف عن قاعدة سرية تطور فيها إيران صواريخ متقدمة

علم ايران
ايران
الأربعاء، 09-10-2024 04:46 م
الوكيل الإخباري-   ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية اليوم (الأربعاء) أن ايران تعمل على توسيع سريع لموقع عسكري سري يستخدم لتصنيع الصواريخ الباليستية لتصديرها إلى الخارج.اضافة اعلان


ويستخدم الموقع السري لتصنيع وتخزين الصواريخ قبل شحنها إلى الخارج لحلفاء طهران، بما في ذلك حزب الله والحوثيين في اليمن.
 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو: حربنا مع إيران نيابة عن العالم الحر

علم ايران

عربي ودولي الكشف عن قاعدة سرية تطور فيها إيران صواريخ متقدمة

محمد عبده

فن ومشاهير فنان العرب..مسلسل جديد عن محمد عبده

تعبيرية

منوعات 6 أخطاء تجنبيها عند تنظيف مطبخك

سوزان نجم الدين

فن ومشاهير سوء تفاهم..سوزان نجم الدين تتراجع عن خطئها في الجزائر

جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء يوجه بتحسين خدمات "الأراضي" ووضع جدول زمني للتحول الرقمي

الصفدي والرئيس السيسي

أخبار محلية رسالة من الملك للسيسي: تنسيق مشترك لوقف التصعيد بالمنطقة

الدبة البنية المعروفة باسم "128 غريزر"

منوعات "غريزر".. بطلة أسبوع "الدببة السمينة" في ألاسكا



 


الأكثر مشاهدة