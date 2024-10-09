الكشف عن قاعدة سرية تطور فيها إيران صواريخ متقدمة

ويستخدم الموقع السري لتصنيع وتخزين الصواريخ قبل شحنها إلى الخارج لحلفاء طهران، بما في ذلك حزب الله والحوثيين في اليمن.
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