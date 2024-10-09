الكشف عن قاعدة سرية تطور فيها إيران صواريخ متقدمة

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الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية اليوم (الأربعاء) أن ايران تعمل على توسيع سريع لموقع عسكري سري يستخدم لتصنيع الصواريخ الباليستية لتصديرها إلى الخارج. اضافة اعلان





ويستخدم الموقع السري لتصنيع وتخزين الصواريخ قبل شحنها إلى الخارج لحلفاء طهران، بما في ذلك حزب الله والحوثيين في اليمن.