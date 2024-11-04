الكشف عن مروحيات إخلاء من رومانيا بعد قصف ميناء إسماعيل الأوكراني

الوكيل الإخباري- قال سيرغي ليبيديف منسق العمل السري بمقاطعة نيكولايف لمراسل نوفوستي إنه بعد تعرض ميناء إسماعيل بمقاطعة أوديسا لقصف روسي الليلة الماضية، حلقت فوق المنطقة مروحيات إخلاء من رومانيا.



وأضاف: "في الساعة 00.30، بتوقيت أوكرانيا تعرضت ضواحي ميناء إسماعيل لقصف روسي، وما زلنا نستفسر عن الموقع الذي تم استهدافه في الغارة، لكن المقاومة تقول إن مروحيات الإخلاء القادمة من رومانيا كانت تحلق فوق المنطقة".



ووفقا له، تعرضت كذلك للقصف منشآت في منطقة مستودعات المدفعية في مدينة بولغراد بمقاطعة أوديسا، حيث تقع القاعدة الجوية أيضا.

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ويشار إلى أن الجيش الروسي، وردا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، يقوم بشكل دوري بتوجيه ضربات جوية وصاروخية مستهدفة ضد تجمعات أفراد ومعدات القوات الأوكرانية والمرتزقة، وكذلك على مواقع البنية التحتية: منشآت الطاقة وصناعة الدفاع ومراكز توجيه الجيش والاتصالات في أوكرانيا.