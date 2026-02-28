الكشف عن مصير الخميني بعد الضربات الجوية على طهران

ونقلت (إن بي سي نيوز) عن عراقجي قوله: "ربما فقدنا بعض القادة، لكنها ليست مشكلة كبيرة".
وأضاف الوزير الإيراني: "آية الله علي خامنئي لا يزال على قيد الحياة، على حدّ علمي".
وقال عباس عراقجي إن اثنين من القادة قد لقيا حتفهما، لكن كبار المسؤولين في النظام نجوا.
وبيّن عراقجي: "لا نحتاج إلى أحد لندافع عن أنفسنا، فلدينا القدرة الكافية للقيام بذلك".
واعتبر أن: "هذا الهجوم غير مبرر وغير قانوني وغير شرعي على الإطلاق، ويتعارض مع القانون الدولي، ويجب التنديد به".
وتابع: "ما نفعله هو دفاع عن النفس، وهو أمر قانوني ومشروع تماماً".
وقال وزير الخارجية إن إيران تهاجم القواعد العسكرية في المنطقة "دفاعاً عن النفس".
سكاي نيوز
