السبت 2026-02-28 06:48 م

الكشف عن مصير الخميني بعد الضربات الجوية على طهران

الكشف عن مصير الخميني بعد الضربات الجوية على طهران
الكشف عن مصير الخميني بعد الضربات الجوية على طهران
 
السبت، 28-02-2026 05:31 م
الوكيل الإخباري-   أقرّ وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن النظام في طهران فقد بعض القادة، لكنه اعتبر أن الأمر لا يشكل مشكلة كبيرة، فيما قال إن المرشد الإيراني علي خامنئي لا يزال على قيد الحياة، وذلك "على حدّ علمه".اضافة اعلان


ونقلت (إن بي سي نيوز) عن عراقجي قوله: "ربما فقدنا بعض القادة، لكنها ليست مشكلة كبيرة".

وأضاف الوزير الإيراني: "آية الله علي خامنئي لا يزال على قيد الحياة، على حدّ علمي".

وقال عباس عراقجي إن اثنين من القادة قد لقيا حتفهما، لكن كبار المسؤولين في النظام نجوا.

وبيّن عراقجي: "لا نحتاج إلى أحد لندافع عن أنفسنا، فلدينا القدرة الكافية للقيام بذلك".

واعتبر أن: "هذا الهجوم غير مبرر وغير قانوني وغير شرعي على الإطلاق، ويتعارض مع القانون الدولي، ويجب التنديد به".

وتابع: "ما نفعله هو دفاع عن النفس، وهو أمر قانوني ومشروع تماماً".

وقال وزير الخارجية إن إيران تهاجم القواعد العسكرية في المنطقة "دفاعاً عن النفس".

سكاي نيوز 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

بيان عاجل صادر عن وزارة الدفاع الإماراتية

عربي ودولي بيان عاجل صادر عن وزارة الدفاع الإماراتية

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

أخبار محلية بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

مسيّرة تستهدف مطار الكويت الدولي

عربي ودولي خلّفت إصابات .. مسيّرة تستهدف مطار الكويت الدولي

خامنئي يوجّه كلمة مرتقبة بعد الهجمات الأميركية الإسرائيلية

عربي ودولي كلمة مرتقبة للخامنئي بعد الهجمات الأميركية الإسرائيلية

إعلان هام صادر عن باكستان

عربي ودولي إعلان هام صادر عن باكستان

بوتين يعقد اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الروسي لبحث حرب إيران

عربي ودولي بوتين يعقد اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الروسي لبحث حرب إيران

الصواريخ الإيرانية: أرقام ومديات تكشف حجم القوة

عربي ودولي الصواريخ الإيرانية: أرقام ومديات تكشف حجم القوة

الكشف عن مصير الخميني بعد الضربات الجوية على طهران

عربي ودولي الكشف عن مصير الخميني بعد الضربات الجوية على طهران



 






الأكثر مشاهدة