الكشف عن مصير الخميني بعد الضربات الجوية على طهران

05:31 م

الوكيل الإخباري- أقرّ وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن النظام في طهران فقد بعض القادة، لكنه اعتبر أن الأمر لا يشكل مشكلة كبيرة، فيما قال إن المرشد الإيراني علي خامنئي لا يزال على قيد الحياة، وذلك "على حدّ علمه".





ونقلت (إن بي سي نيوز) عن عراقجي قوله: "ربما فقدنا بعض القادة، لكنها ليست مشكلة كبيرة".



وأضاف الوزير الإيراني: "آية الله علي خامنئي لا يزال على قيد الحياة، على حدّ علمي".



وقال عباس عراقجي إن اثنين من القادة قد لقيا حتفهما، لكن كبار المسؤولين في النظام نجوا.



وبيّن عراقجي: "لا نحتاج إلى أحد لندافع عن أنفسنا، فلدينا القدرة الكافية للقيام بذلك".



واعتبر أن: "هذا الهجوم غير مبرر وغير قانوني وغير شرعي على الإطلاق، ويتعارض مع القانون الدولي، ويجب التنديد به".



وتابع: "ما نفعله هو دفاع عن النفس، وهو أمر قانوني ومشروع تماماً".



وقال وزير الخارجية إن إيران تهاجم القواعد العسكرية في المنطقة "دفاعاً عن النفس".



سكاي نيوز







