الكشف عن مقتل عالم نووي إيراني آخر في هجوم 13 يونيو

وبحسب الوكالة، يُعدّ عسكري من الشخصيات البارزة في البرنامج النووي الإيراني، وسبق أن ارتبط بعلاقات وثيقة مع العالم الراحل محسن فخري زاده، الذي اغتيل قرب طهران عام 2020، ويُنسب إليه دور محوري في تأسيس البنية التحتية للصناعة النووية في إيران.
ويأتي هذا الهجوم في سياق سلسلة عمليات استهدفت علماء وخبراء مرتبطين بالبرامج الدفاعية والنووية الإيرانية خلال السنوات الأخيرة، وسط اتهامات مباشرة للموساد الإسرائيلي بتنفيذها.
وكان فخري زاده، الذي يُوصف بـ"أب البرنامج النووي الإيراني"، قد اغتيل في نوفمبر 2020 بعد عودته من شمال إيران، وهو ما اعتبرته طهران حينها عملية إسرائيلية مدبّرة، استهدفت أحد أبرز قادة الحرس الثوري الإيراني في المجال النووي.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
البرلمان والجامعة العربية يدينان التفجير الإرهابي في كنيسة بدمشق
-
انقطاع التيار الكهربائي عن أحياء بطهران إثر الضربات الإسرائيلية
-
السلطة القضائية الإيرانية: الوضع في سجن إيفين تحت السيطرة
-
السفارة الأمريكية في بالبحرين تحول موظفيها إلى العمل عن بعد
-
دوي انفجار بطهران ومسيّرات إسرائيلية تستهدف محافظة البرز الإيرانية
-
ترامب يثير الجدل مجددا.. ماذا قال عن سد النهضة؟
-
مصادر إيرانية: المرشد الأعلى علي خامنئي يسمي 3 شخصيات لخلافته في حال اغتياله
-
شركات الطيران تدرس مدة إلغاء الرحلات إلى الشرق الأوسط بعد الهجوم الأمريكي