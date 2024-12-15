 
الأحد 2024-12-15 10:13 م
 

الكشف عن موعد اصدار العملة الجديدة في سوريا

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 15-12-2024 10:04 م

الوكيل الإخباري-   أعلن القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع أنه من المرتقب أن يتم إصدار عملة جديدة في سوريا بعد استقرار وتحسن قيمة العملة الحالية.

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وكان قد أكد مصرف سوريا المركزي عقب سقوط بشار الأسد أن العملة المعتمدة في التداول داخل البلاد هي الليرة السورية بجميع فئاتها، وأنه لم يتم سحب أي فئة من التداول.

 
gnews

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