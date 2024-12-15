الكشف عن موعد اصدار العملة الجديدة في سوريا

الوكيل الإخباري- أعلن القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع أنه من المرتقب أن يتم إصدار عملة جديدة في سوريا بعد استقرار وتحسن قيمة العملة الحالية.

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