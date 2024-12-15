الكشف عن موعد اصدار العملة الجديدة في سوريا

وكان قد أكد مصرف سوريا المركزي عقب سقوط بشار الأسد أن العملة المعتمدة في التداول داخل البلاد هي الليرة السورية بجميع فئاتها، وأنه لم يتم سحب أي فئة من التداول.
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