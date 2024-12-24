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الكنيست الإسرائيلي يصادق على تمديد حالة الطوارئ حتى ديسمبر 2025

ت
أرشيفية
الثلاثاء، 24-12-2024 08:16 ص

الوكيل الإخباري- صادق الكنيست الإسرائيلي اليوم الثلاثاء على تمديد حالة الطوارئ في إسرائيل حتى ديسمبر 2025 بناءً على طلب الحكومة.

وبحسب موقع "واي نت" العبري، يحق للحكومة الإسرائيلي في حالة الطوارئ، وضع أنظمة طوارئ، والتي لديها القدرة على تجاوز تشريعات الكنيست، وتكون صالحة فقط في وقت إعلان حالة الطوارئ هذه.

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كما صادقت الهيئة العامة للكنيست على قانون زيادة العجز في القراءة الثانية والثالثة، بسبب إنفاق الدولة على الأمن خلال الحرب. وأيد 62 عضو كنيست الاقتراح مقابل 52 عارضه.


وبموجب القانون، لن يتجاوز معدل العجز الإجمالي لعام 2024، 7.7% من الناتج القومي الإجمالي، وسيزيد الإنفاق الحكومي المسموح به بنسبة 17.8% مقارنة بالعام الماضي.

 

RT

 
gnews

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