الكنيست يصادق على حل نفسه والانتخابات الإسرائيلية في 27 تشرين الأول

12:24 م

الوكيل الإخباري- صادق كنيست الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، على حل نفسه بعد إقرار مشروع قانون تمويل الأحزاب بالقراءتين الثانية والثالثة، والذي تضمن بندا يقضي بتبكير موعد الانتخابات. اضافة اعلان





وبحسب ما ذكرت "وفا"، صوّت 62 عضو كنيست لصالح القانون، فيما تقرر إجراء انتخابات الكنيست المقبلة في 27 تشرين الأول 2026.



وجاء التصويت بعد ساعات من حالة من عدم اليقين بشأن تمرير قانون الحل، إثر خلاف بين رئيس حزب "شاس" أرييه درعي والمعارضة حول قانون تمويل الأحزاب وزيادة مخصصاتها المالية.



وكان درعي قد رفض دعم القانون من دون حصوله على تأييد المعارضة، معتبرا أن زيادة تمويل الأحزاب ستخدم المعارضة أكثر من حزبه، فيما سعى إلى تجنب تحمّل الانتقادات العامة وحده بشأن القرار.



وفي حال عدم تمرير القانون، كان من المتوقع تأجيل حل الكنيست إلى الأسبوع المقبل، ما كان سيتيح للحكومة مواصلة الدفع بسلسلة من مشاريع القوانين، لكنه كان سيحرم الأحزاب من ملايين الشواقل المخصصة لحملاتها الانتخابية.



وفي جلسة ليلية حافلة، صادق الكنيست أيضًا على قانون يؤجل تقليص مدة الخدمة الإلزامية في جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدة خمس سنوات، كما أقر قانون الاتصالات بأغلبية 53 عضو كنيست مقابل 48 معارضا.





