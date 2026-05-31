الكولومبيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد

علم كولومبيا
الأحد، 31-05-2026 07:14 ص
الوكيل الإخباري-   يصوت الكولومبيون الأحد، لانتخاب رئيسهم وسيكون عليهم الاختيار بين حزب يساري يسعى للاحتفاظ بالسلطة بعد فوزه غير المسبوق قبل أربع سنوات، وحزب يميني متشدد يعد بتوفير الأمن في مواجهة تصاعد عنف الجماعات المسلحة.اضافة اعلان


ويحظر الدستور ولاية ثانية لأول رئيس يساري في تاريخ البلاد غوستافو بيترو الذي فشلت استراتيجيته "السلام الشامل" في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع مع الجماعات المسلحة.

وقال يان باسيت، أستاذ العلوم السياسية في جامعة روساريو في بوغوتا إنه رغم غيابه عن قائمة المرشحين "تدور الحملة الانتخابية حول بيترو. إنه محور كل المناقشات".

وتشهد البلاد أسوأ موجة عنف منذ توقيع اتفاق السلام مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) عام 2016، مع اغتيال العديد من قادة مجتمعيين ومقتل مدنيين في هجمات بسيارات مفخخة ومسيّرات، بالإضافة إلى مقتل مرشح رئاسي.

وبالتالي، سيكون على خلف بيترو التعامل مع عدد كبير من الجماعات الإجرامية التي تنشط في تهريب المخدرات والتعدين غير القانوني.

لكن من الجانب المشرق، انخفضت البطالة وارتفعت الأجور، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حليف بيترو، السيناتور إيفان سيبيدا، هو المرشح الأوفر حظا.

وكان سيبيدا، وهو ابن زعيم شيوعي تم اغتياله، مهندسا لاتفاقات السلام التاريخية لعام 2016 مع فارك.
 
 


أرقام مقلقة في الأردن .. 83% من المدخنين يبدأون في سن اليفاعة

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

مستشفى معاذ بن جبل

حادث سير بين 3 مركبات على طريق السلط

الجيش الإسرائيلي: سيطرنا على قلعة الشقيف في جنوب لبنان

السير: أكثر من 1200 رقيب سير تواجدوا في الميدان خلال عيد الأضحى

ضربة جديدة لبراد بيت.. ابنه الأكبر مادوكس يتخلى عن اسمه رسمياً!

إصابة 8 أشخاص إثر حريق داخل شاليه في الشونة الشمالية بإربد

