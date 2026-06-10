الأربعاء 2026-06-10 07:58 ص

الكوليرا تتفشى في شمال شرق نيجيريا وتحصد عشرات الأرواح

الكوليرا تتفشى في شمال شرق نيجيريا وتحصد عشرات الأرواح
الكوليرا تتفشى في شمال شرق نيجيريا وتحصد عشرات الأرواح
 
الأربعاء، 10-06-2026 07:27 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن تفشي وباء الكوليرا في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا أسفر عن وفاة 74 شخصاً وإصابة أكثر من سبعة آلاف آخرين منذ بداية مايو الماضي.اضافة اعلان


وقالت المنظمة إن المرض انتشر في 14 منطقة حكومية محلية من أصل 27 في الولاية، التي تعاني أنظمتها الصحية من الهشاشة نتيجة نحو عقدين من أعمال العنف والتمرد الذي تقوده جماعة بوكو حرام.

وأضافت أنها عالجت 7439 مريضاً بالكوليرا في مرافقها الصحية، بمتوسط 185 حالة يومياً، مشيرة إلى تسجيل 500 إصابة في يوم واحد الأسبوع الماضي، وهو أعلى عدد يومي منذ بدء التفشي.

وتعد الكوليرا مرضاً متوطناً وموسمياً في نيجيريا، حيث تشير بيانات حكومية إلى أن 14 في المئة فقط من سكان البلاد، البالغ عددهم أكثر من 200 مليون نسمة، يحصلون على مياه شرب آمنة.

ويزداد الوضع سوءاً في ولاية بورنو، سواء في عاصمتها مايدوغوري أو في القرى النائية، بسبب ضعف خدمات الصرف الصحي والنظافة وبُعدها عن المرافق الصحية، ما يفاقم خطر انتشار الوباء.
 
 


gnews

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