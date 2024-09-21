الكوليرا تفتك بالسودانيين .. والمواجهات لا تتوقف في الفاشر

الوكيل الإخباري- تجددت المعارك والمواجهات بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، في حين ارتفع عدد الوفيات بوباء الكوليرا إلى 348 منذ شهر أغسطس الماضي.



وأفادت مصادر وشهود عيان في المدينة لوسائل إعلام سودانية بأن الفاشر تشهد منذ الخميس معارك ضارية، بسبب الهجمات المتكررة التي تشنها قوات الدعم السريع على المدينة في محاولة للسيطرة عليها. وأكدت المصادر أن طيران الجيش السوداني شن غارات جوية استهدفت مواقع قوات الدعم السريع شمالي وشرقي جنوبي الفاشر.



وكالات

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