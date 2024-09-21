الكوليرا تفتك بالسودانيين .. والمواجهات لا تتوقف في الفاشر

وأفادت مصادر وشهود عيان في المدينة لوسائل إعلام سودانية بأن الفاشر تشهد منذ الخميس معارك ضارية، بسبب الهجمات المتكررة التي تشنها قوات الدعم السريع على المدينة في محاولة للسيطرة عليها. وأكدت المصادر أن طيران الجيش السوداني شن غارات جوية استهدفت مواقع قوات الدعم السريع شمالي وشرقي جنوبي الفاشر.
وكالات
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