الكونغرس الأميركي يقر بفوز ترامب ممهدا الطريق لتنصيبه رئيسا في 20 كانون الثاني

وقالت نائبة الرئيس كامالا هاريس التي واجهت ترامب في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر، إن "دونالد ج. ترامب من ولاية فلوريدا حصل على 312 صوتا، وكامالا د. هاريس من ولاية كاليفورنيا حصلت على 226 صوتا"، مؤكدة أن ذلك "إعلان كافٍ" بأهلية ترامب ونائبه جي دي فانس لأداء اليمين الدستورية في 20 كانون الثاني/ يناير.
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