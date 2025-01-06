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الكونغرس الأميركي يقر بفوز ترامب ممهدا الطريق لتنصيبه رئيسا في 20 كانون الثاني

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب
الإثنين، 06-01-2025 10:47 م
الوكيل الإخباري-   صادق الكونغرس الأميركي الاثنين على فوز الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية ليصبح الرئيس السابع والأربعين للبلاد، بعدما أحصى أعضاؤه وأكدوا نتيجة تصويت المجمع الانتخابي.اضافة اعلان


وقالت نائبة الرئيس كامالا هاريس التي واجهت ترامب في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر، إن "دونالد ج. ترامب من ولاية فلوريدا حصل على 312 صوتا، وكامالا د. هاريس من ولاية كاليفورنيا حصلت على 226 صوتا"، مؤكدة أن ذلك "إعلان كافٍ" بأهلية ترامب ونائبه جي دي فانس لأداء اليمين الدستورية في 20 كانون الثاني/ يناير.
 
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