الكونغرس يطالب البيت الأبيض بتوضيح سبب تعليق شحنات الأسلحة لأوكرانيا

الوكيل الإخباري- طلب عضو لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي برايان فيتزباتريك البيت الأبيض بتوضيح سبب تعليق شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، وما يحيط بالمخزون الأمريكي من الذخائر والسلاح.



وأعلن النائب الجمهوري فيتزباتريك عن طلبه بعقد إحاطة عاجلة من البيت الأبيض و"البنتاغون" بشأن تعليق شحنات الأسلحة الموجهة إلى كييف.



وكتب على منصة "اكس" مرفقا رسالة رسمية موجهة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "لقد قدمت طلبا رسميا لإحاطة عاجلة من البيت الأبيض والبنتاغون لتوضيح هذه التقارير (حول تعليق المساعدات لكييف)، ومراجعة مخزون أسلحة وذخائر بلدنا، والتأكد من أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالكامل بتوفير الموارد التي تحتاجها أوكرانيا بشكل عاجل".

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ويوم أمس الأربعاء، أكد البنتاغون أن انتخاب الرئيس ترامب جاء لحماية مصالح البلاد وأن إدارة سلفه جو بايدن كانت ترسل الأسلحة إلى أوكرانيا بلا رقيب، وعلى حساب الاحتياجات الأمريكية من السلاح والذخيرة.



واعترف المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل بأن الولايات المتحدة كانت في عهد بايدن توزع الأسلحة دون تفكير مؤكدا أن هذا الأمر اختلف مع وصول الرئيس ترامب.



من جانبه، علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على أنباء تعليق الولايات المتحدة بعض شحنات الأسلحة إلى كييف بالقول: "كلما قلّت الأسلحة الموردة لأوكرانيا، اقتربنا أكثر من نهاية العملية العسكرية الخاصة".