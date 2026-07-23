الكونغرس يقر مشروع قانون الدفاع رغم قلق بشأن إيران وإسرائيل

الوكيل الإخباري- أقر مجلس النواب الأميركي بأغلبية ضئيلة نسخته من مشروع قانون ضخم يتعلق بالسياسة الدفاعية، على الرغم من مخاوف الديمقراطيين بشأن تكلفته الباهظة والحرب مع إيران وبند من شأنه تعزيز علاقات البنتاغون مع إسرائيل.

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