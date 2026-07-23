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الكونغرس يقر مشروع قانون الدفاع رغم قلق بشأن إيران وإسرائيل

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الكونغرس
 
الخميس، 23-07-2026 09:01 ص

الوكيل الإخباري-   أقر مجلس النواب الأميركي بأغلبية ضئيلة نسخته من مشروع قانون ضخم يتعلق بالسياسة الدفاعية، على الرغم من مخاوف الديمقراطيين بشأن تكلفته الباهظة والحرب مع إيران وبند من شأنه تعزيز علاقات البنتاغون مع إسرائيل.

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ووافق مجلس النواب على قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2027، الذي يخصص أكبر ميزانية على الإطلاق للجيش تبلغ 1.15 تريليون دولار، بموافقة 216 صوتا مقابل معارضة 212 صوتا.

 
 


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