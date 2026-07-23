الكونغرس يقر مشروع قانون الدفاع رغم قلق بشأن إيران وإسرائيل

ووافق مجلس النواب على قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2027، الذي يخصص أكبر ميزانية على الإطلاق للجيش تبلغ 1.15 تريليون دولار، بموافقة 216 صوتا مقابل معارضة 212 صوتا.
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