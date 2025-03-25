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الكونغرس ينفجر غضبا بسبب تسريب سري خطير لإدارة ترامب حول ضرب الحوثيين

ترامب
ترامب
 
الثلاثاء، 25-03-2025 01:07 ص

الوكيل الإخباري-   استشاط أعضاء الكونغرس الأمريكي غضبا، يوم الاثنين، بعد أن كشف رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك" أنه تم إدراجه بالخطأ في محادثة حساسة لإدارة ترامب على تطبيق "سيغنال" حول ضرب الحوثيين.

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وكشف صحفي أمريكي أن فريق الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب أضافه عن طريق الخطأ إلى دردشة سرية للغاية حول الضربات العسكرية في اليمن، مفصحا عن معلومات بالغة الحساسية.

 

وبدأ مستشار الأمن القومي مايك والتز المحادثة عبر تطبيق "سيغنال"، وهو تطبيق مراسلة مشفر، وشملت المحادثة مستخدمين تم التعرف عليهم على أنهم نائب الرئيس جي دي فانس، وزير الخارجية ماركو روبيو، وزير الدفاع بيت هيغسث، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد.

كما ضمت المجموعة ممثلا عن وكالة الاستخبارات المركزية، ومستشار ترامب ستيفن ميلر، ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، أما الصحفي جيفري غولدبرغ، رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك"، فوجد نفسه مضافا إلى المحادثة.

 
 
gnews

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