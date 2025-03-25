الكونغرس ينفجر غضبا بسبب تسريب سري خطير لإدارة ترامب حول ضرب الحوثيين

الوكيل الإخباري- استشاط أعضاء الكونغرس الأمريكي غضبا، يوم الاثنين، بعد أن كشف رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك" أنه تم إدراجه بالخطأ في محادثة حساسة لإدارة ترامب على تطبيق "سيغنال" حول ضرب الحوثيين.

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وكشف صحفي أمريكي أن فريق الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب أضافه عن طريق الخطأ إلى دردشة سرية للغاية حول الضربات العسكرية في اليمن، مفصحا عن معلومات بالغة الحساسية.