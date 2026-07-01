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الكونغو الديمقراطية تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر تموز

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي
 
الأربعاء، 01-07-2026 08:27 ص
الوكيل الإخباري-   تتولى جمهورية الكونغو الديمقراطية رسميًا، الأربعاء، رئاسة مجلس الأمن الدولي الدورية لشهر تموز الحالي، خلفًا لكولومبيا.اضافة اعلان


ويعقد مندوب الكونغو الديمقراطية الدائم لدى الأمم المتحدة، مؤتمرا صحفيا ظهر الأربعاء، يطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس بعد أن يجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية.

ويتكون المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الفيتو" وهي: الصين، الاتحاد الروسي، فرنسا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية و10 دول أعضاء غير دائمة العضوية تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة حسب التوزيع الجغرافي المعتمد، وهي بالإضافة الى جمهورية الكونغو الديمقراطية: كولومبيا والبحرين والصومال وليبيريا والدنمارك واليونان ولاتفيا والباكستان وبنما.
 
 


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