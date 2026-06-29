الكونغو الديمقراطية: 360 وفاة و1274 إصابة بفيروس إيبولا

10:53 ص

الوكيل الإخباري- بلغ عدد الوفيات بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية 360 وفاة. اضافة اعلان





وقالت جمهورية الكونغو الديمقراطية في ساعة متأخرة من مساء الأحد، إن عدد الإصابات المؤكدة وصل إلى 1274 حالة.





