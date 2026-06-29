الكونغو الديمقراطية: 360 وفاة و1274 إصابة بفيروس إيبولا

وقالت جمهورية الكونغو الديمقراطية في ساعة متأخرة من مساء الأحد، إن عدد الإصابات المؤكدة وصل إلى 1274 حالة.
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