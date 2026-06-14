الكونغو تعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 710

وجاء في تقرير ميداني وثّق 21 حالة جديدة خلال 24 ساعة أن هذا العدد يشكل إجمالي الحالات المؤكدة حتى الجمعة.
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