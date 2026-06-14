الكونغو تعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 710

07:30 ص

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات حكومية السبت، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 710 حالات، من بينها 149 وفاة. اضافة اعلان





وجاء في تقرير ميداني وثّق 21 حالة جديدة خلال 24 ساعة أن هذا العدد يشكل إجمالي الحالات المؤكدة حتى الجمعة.









