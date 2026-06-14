الأحد 2026-06-14 09:34 ص

الكونغو تعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 710

الكونغو تعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 710
الكونغو تعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 710
 
الأحد، 14-06-2026 07:30 ص
الوكيل الإخباري-  أظهرت بيانات حكومية السبت، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 710 حالات، من بينها 149 وفاة.اضافة اعلان


وجاء في تقرير ميداني وثّق 21 حالة جديدة خلال 24 ساعة أن هذا العدد يشكل إجمالي الحالات المؤكدة حتى الجمعة.
 
 


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