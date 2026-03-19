الخميس 2026-03-19 06:19 ص

الكويت: إحباط مخطط إرهابي استهدف منشآت حيوية وضبط 10 متهمين

الخميس، 19-03-2026 12:20 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، مساء الأربعاء، أن جهاز أمن الدولة الكويتي تمكن من "إحباط مخطط لعملية إرهابية كانت تستهدف منشآت حيوية في البلاد، وذلك بعد عمليات رصد وتحريات أمنية مكثفة".

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه تم ضبط 10 مواطنين ينتمون إلى "جماعة إرهابية مرتبطة بمنظمة حزب الله المحظورة"، مشيرة إلى أنهم قاموا بالتخطيط المسبق والتنسيق مع جهات خارجية، والسعي للتخابر معها بهدف تزويدها بإحداثيات المواقع المستهدفة، بما يشكل تهديدا مباشرا لأمن الدولة.

 
 


