الكويت: إسقاط 6 طائرات مسيرة استهدفت شمال وجنوب البلاد

الوكيل الإخباري- أعلن الحرس الوطني الكويتي، اليوم الثلاثاء، تمكن قواته من إسقاط ست طائرات مسيرة (درون) شمال وجنوب البلاد، دون وقوع إصابات، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية.اضافة اعلان


وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، دعا المتحدث باسم الحرس الوطني الكويتي، العميد جدعان فاضل جدعان، الجميع إلى ضرورة التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة من الجهات المختصة.
 
 


