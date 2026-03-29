الأحد 2026-03-29 07:10 م

الكويت: إصابة 10 من منتسبي القوات المسلحة جراء استهداف إيراني لأحد المعسكرات

علم الكويت.
الأحد، 29-03-2026 06:31 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، الأحد، إصابة 10 من منتسبي القوّات المسلحة جراء استهداف أحد المعسكرات، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية إنه تم رصد والتعامل مع 14 صاروخًا باليستيًا معاديًا و12 طائرة مسيّرة خلال الساعات الماضية.


وأضاف أنه تم استهداف مستودعات إحدى الشركات اللوجستية الخاصة، ما تسبب بأضرار مادية فقط دون إصابات بشرية.

 
 


محطة محروقات في عمّان

أخبار محلية توضيح حكومي حول اسعار المحروقات بالاردن خلال الفترة القادمة

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية الحكومة : اجراءات صارمة بحق هؤلاء وغرامات مالية تصل الى 10 الاف دينار

رئيس الأعبان يلتقي عددا من السفراء والدبلوماسيين العرب في المكسيك

شؤون برلمانية رئيس الأعبان يلتقي عددا من السفراء والدبلوماسيين العرب في المكسيك

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

اقتصاد محلي بورصة عمان تحقق مؤشرات إيجابية مدعومة باقتصاد قوي

علم العراق

أخبار محلية وزير الخارجية العراقي: نرفض أي اعتداء أو استهداف يطال الأردن ودول الخليج

ولي العهد يؤكد أهمية الإسراع في تطوير وتنظيم بيئة تشريعية داعمة للمشاريع الناشئة

أخبار محلية ولي العهد يؤكد أهمية الإسراع في تطوير وتنظيم بيئة تشريعية داعمة للمشاريع الناشئة

الوكيل الإخباري- حذّرت إدارة الأرصاد الجوية السائقين من خطر الانزلاق على الطرقات التي قد تشهد زخات خفيفة من المطر.

أخبار محلية بلدية الشونة الوسطى تكثف جهودها في العمل الميداني خلال المنخفض الحالي



 






