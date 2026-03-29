الكويت: إصابة 10 من منتسبي القوات المسلحة جراء استهداف إيراني لأحد المعسكرات

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، الأحد، إصابة 10 من منتسبي القوّات المسلحة جراء استهداف أحد المعسكرات، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية إنه تم رصد والتعامل مع 14 صاروخًا باليستيًا معاديًا و12 طائرة مسيّرة خلال الساعات الماضية.