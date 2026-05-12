الثلاثاء 2026-05-12 02:46 م

الكويت: اشتباك مع متسللين من الحرس الثوري الإيراني

الثلاثاء، 12-05-2026 02:03 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت الكويت، الثلاثاء، القبض على 4 متسللين ينتمون للحرس الثوري الإيراني حاولوا دخول البلاد بحرا.اضافة اعلان


وأعلنت وزارة الدفاع الكويتية:إصابة أحد منتسبي القوات المسلحة في اشتباك مع متسللين من الحرس الثوري الإيراني.

وأكدت وزارة الداخلية الكويتية اعتراف مجموعة من المتسللين إلى أراضي الكويت أثناء التحقيق معهم بانتمائهم إلى الحرس الثوري في إيران الذين اعترفوا بتكليفهم بالتسلل إلى جزيرة بوبيان على متن قارب صيد تم استئجاره خصيصًا؛ لتنفيذ أعمال عدائية تجاه الكويت.

واشتبك المتسللون مع القوات المسلحة الكويتية؛ مما تسبب بإصابة أحد منتسبيها وفرار 2 من العناصر المتسللة.
 
 


