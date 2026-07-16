الجمعة 2026-07-17 12:12 ص

الكويت: اعتراض 32 مسيّرة معادية منذ فجر الخميس

ب
أرشيفية
 
الخميس، 16-07-2026 11:09 م

الوكيل الإخباري- أعلنت القوات المسلحة الكويتية، رصد 32 طائرة مسيّرة داخل المجال الجوي للبلاد منذ فجر الخميس، مؤكدة اعتراضها والتعامل معها.

اضافة اعلان


وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود العطوان، إن الهجمات تسببت باستهداف عدد من المنشآت الحيوية في البلاد، إضافة إلى سقوط شظايا في مناطق سكنية نتيجة عمليات اعتراض الأهداف، مما أدى إلى أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية.


وأكد العطوان استمرار القوات المسلحة الكويتية في أداء مهامها وواجباتها، مشددًا على جاهزيتها واستعدادها الدائمين بما يعزز أمن البلاد ويحافظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

عربي ودولي رصد مكافأة 10 ملايين دولار لمن "يقتل" ترامب

ل

أخبار محلية مصر تؤكد موقفها الداعم للوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس

ب

عربي ودولي وسائل إعلام إيرانية: هجمات أميركية على الجسور

ن

عربي ودولي إيران: تصدير النفط إما للجميع أو لا يكون لأحد

ب

عربي ودولي الكويت: اعتراض 32 مسيّرة معادية منذ فجر الخميس

ل

أسواق ومال الانقلاب بات وشيكا.. آخر تطورات أسعار الفائدة في العالم

ل

كأس العالم ظهروا به أمام إنجلترا.. لماذا يصر ميسي على ارتداء سوار "يهودي"؟

ب

أخبار محلية الأمير فيصل بن الحسين يفتتح البطولة الآسيوية للجودو ويتوج اللاعب أشرف الزيدانيين ببرونزية تاريخية للأردن



 
 






الأكثر مشاهدة

 