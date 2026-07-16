الكويت: اعتراض 32 مسيّرة معادية منذ فجر الخميس

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود العطوان، إن الهجمات تسببت باستهداف عدد من المنشآت الحيوية في البلاد، إضافة إلى سقوط شظايا في مناطق سكنية نتيجة عمليات اعتراض الأهداف، مما أدى إلى أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية.
وأكد العطوان استمرار القوات المسلحة الكويتية في أداء مهامها وواجباتها، مشددًا على جاهزيتها واستعدادها الدائمين بما يعزز أمن البلاد ويحافظ على سلامة المواطنين والمقيمين.
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