الكويت: اعتراض 32 مسيّرة معادية منذ فجر الخميس

الوكيل الإخباري- أعلنت القوات المسلحة الكويتية، رصد 32 طائرة مسيّرة داخل المجال الجوي للبلاد منذ فجر الخميس، مؤكدة اعتراضها والتعامل معها.

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وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود العطوان، إن الهجمات تسببت باستهداف عدد من المنشآت الحيوية في البلاد، إضافة إلى سقوط شظايا في مناطق سكنية نتيجة عمليات اعتراض الأهداف، مما أدى إلى أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية.