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الكويت: الاعتداءات الإيرانية المتكررة تتجاهل جهود المجتمع الدولي لخفض التصعيد

الكويت: الاعتداءات الإيرانية المتكررة تتجاهل جهود المجتمع الدولي لخفض التصعيد
الكويت: الاعتداءات الإيرانية المتكررة تتجاهل جهود المجتمع الدولي لخفض التصعيد
 
السبت، 06-06-2026 02:21 م
الوكيل الإخباري-   أدانت دولة الكويت، السبت، الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضيها، ووصفتها بأنها اعتداءات آثمة ومتكررة، مشيرة إلى أن آخرها وقع فجر السبت فيما اعتبرته عدوانا سافرا يتجاهل المطالبات الدولية بوقف مثل هذه الممارسات.اضافة اعلان


وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدا خطيرا في وقت يبذل فيه المجتمع الدولي جهودا حثيثة لوقف العمليات القتالية وتجنيب المنطقة مزيدا من التوتر والتصعيد.

وشددت الوزارة على رفض الكويت لأي أعمال تمس سيادتها وأمنها واستقرارها، مؤكدة متابعة التطورات والتنسيق مع الجهات المعنية للحفاظ على أمن البلاد وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، السبت، استئناف حركة الملاحة الجوية اعتبارا من الساعة 6:15 صباحا، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة والتأكد من استقرار الأوضاع وزوال الخطر.

وأوضحت الهيئة أن المجال الجوي الكويتي أُغلق مؤقتاً كإجراء احترازي عقب الهجمات التي تعرضت لها البلاد، مشيرة إلى أنه تم خلال فترة الإغلاق تحويل 11 رحلة تابعة لشركتي الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة إلى مطارات مجاورة حفاظا على سلامة المسافرين والطواقم الجوية.

وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، السبت، أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، وتمكنت من اعتراضها عبر منظومات الدفاع الجوي.
 
 


gnews

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