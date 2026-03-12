الكويت: الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ باليستية اخترقت أجواء البلاد

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية الكويتية (كونا)، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان، في بيان صحفي، أن عملية التصدي تمت دون وقوع أي أضرار.
