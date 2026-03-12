الكويت: الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ باليستية اخترقت أجواء البلاد

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، أن الدفاعات الجوية تصدت فجر اليوم الخميس لعدد من الصواريخ الباليستية اخترقت الأجواء باتجاه جنوب البلاد.

