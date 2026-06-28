الأحد 2026-06-28 06:09 ص

الكويت: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات معادية

الكويت: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات معادية
الكويت: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات معادية
 
الأحد، 28-06-2026 04:29 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت الكويت، فجر اليوم الأحد، تصدي الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.اضافة اعلان


وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في منشور على حسابها في "إكس": "تتصدى حاليا الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية".

وأضافت: "تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية".

واختتمت قائلة: "يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة".

وكانت البحرين قد أعلنت، فجر اليوم الأحد، إطلاق صافرات الإنذار، عقب إعلان الولايات المتحدة شنّ ضربات على إيران.
 
 


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