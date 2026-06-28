الكويت: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات معادية

04:29 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت الكويت، فجر اليوم الأحد، تصدي الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. اضافة اعلان





وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في منشور على حسابها في "إكس": "تتصدى حاليا الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية".



وأضافت: "تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية".



واختتمت قائلة: "يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة".



وكانت البحرين قد أعلنت، فجر اليوم الأحد، إطلاق صافرات الإنذار، عقب إعلان الولايات المتحدة شنّ ضربات على إيران.









