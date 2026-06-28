الكويت: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات معادية

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في منشور على حسابها في "إكس": "تتصدى حاليا الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية".
وأضافت: "تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية".
واختتمت قائلة: "يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة".
وكانت البحرين قد أعلنت، فجر اليوم الأحد، إطلاق صافرات الإنذار، عقب إعلان الولايات المتحدة شنّ ضربات على إيران.
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